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    Канищев: «Место Шатова – рядом с лавкой. У него много понтов»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Канищев раскритиковал поведение на футбольном поле полузащитника питерцев Олега Шатова.

    «Если честно, то место Шатова сегодня рядом с лавкой, на которую его пора бы уже посадить. Наблюдая за тем, как он ведет себя на поле по отношению к партнерам, приходишь к выводу, что этот футболист всем своим внешним видом пытается показать, что кроме него в команде игроков не осталось. Не этично себя ведет. Какая-то театральная мимика на лице после каждой ошибки: своей или товарища по команде.

    Такое впечатление, что он позиционирует себя очень большим мастером, у которого всегда все получалось, а теперь, мол, какая-то ерунда происходит. Олег явно переоценивает свои возможности, и последние матчи показали, что он пока еще далеко не лидер, как в сборной, так и в клубе. Ведь одно дело, когда ты выходишь на поле с такими игроками, как Халк и Витсель, способными оттянуть на себя трех-четырех соперников, – тогда можно на «чистых мячах» что-то исполнить или забить.

    Другое дело сегодня, когда уже к тебе такое же пристальное внимание. Покажи, что можешь, собери двух-трех игроков и создай момент кому-то другому. Но этого пока нет, зато есть понты», – заявил Канищев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.08.2016 09:38
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 10 августа 2016, 12:11

      У меня есть паспорт России! Никто не может меня заменить

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 9 августа 2016, 14:41

      Олежка превращается в Кокошку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 августа 2016, 17:42

      в профиле Канищева указано, что он нападающий Чертаново, 1998 г.р.)))

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 августа 2016, 17:18

      Если бы автор статьи не написал, что Канищев играл за зенит, то по фамилии можно было подумать, что он в цска играл

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 августа 2016, 15:16

      На ЕВРО Шатов показал всё своё мастерство. К Радимову его отправить. Будет иногда на замену выходить.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 августа 2016, 14:26

      Зажратый футболист, хреновый футболист. Чем раньше футболита за сыпят баблом тем меньше из него вырастит толкового. Шатава баблом засыпали значительно позже некоторых наших российских дарований, поэтому может шанс и будет, что он сейчас как раз сделает этот необходимый шаг роста в своей карьере. А может конечно и не сделает, а зачем? все равно его с поля не уберут.

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 8 августа 2016, 12:55

      Ну вообще-то я давно заметил, что Шатов, блеснув в какой-то период, превратился в обычного "бегунка", постоянно теряющего мяч. Неужели и правда "звездняк" схватил? Жалко, если так!

      6
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      Рейтинг: +94

      Виталич 8 августа 2016, 12:52

      да правильно сказал...

      4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 8 августа 2016, 12:35

      По делу!

      2
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 8 августа 2016, 12:30

      Братцы, Сашенька Канищев читает наши отзывы. Он мне только-что -1 зафигачил. Во дает!

      -2
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