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    МЛС. Джовинко оформил хет-трик за «Торонто»

    В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Торонто» на своем поле принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Хозяева победили с крупным счетом, в составе которых хет-трик на свое имя записал Себастьян Джовинко.

    МЛС. Регулярный чемпионат
    Ди-Си Юнайтед – Филадельфия – 2:2 (1:1)
    Голы: 1:0 – Кемп, 16; 1:1 – Барнетта, 45+1; 1:2 – Понтиус, 57; 2:2 – Бирнбом, 90+4
    Монреаль – Хьюстон – 1:0 (0:0)
    Гол: Манкозу, 76
    Торонто – Нью-Инглэнд Революшн – 4:1 (2:0)
    Голы: 1:0 – Джовинко, 20; 2:0 – Джовинко, 29; 3:0 – Джовинко, 76 (пенальти); 3:1 – Барнбери, 88; 4:1 – Алтидор, 90+3
    Колорадо – Ванкувер – 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 – Хэрстон, 44; 2:0 – Баджи, 60
    ​Реал Солт-Лейк – Чикаго – 3:1 (2:0)
    Голы: 1:0 – Гарсия, 14, 2:0 – Моралес, 28 (пенальти); 2:1 – Альварес, 58; 3:1 – Моралес, 64

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2016 06:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 августа 2016, 11:45

      Молодца!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 7 августа 2016, 11:30

      Не понимаю почему его не хотят приобрести клубы в Европе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 7 августа 2016, 10:04

      Pora obratno w seria a i pokazat na chto sposoben

      -1
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