Петреску: «Это был самый грустный день в моей тренерской карьере»

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску прокомментировал результат матча 6-го тура первенства ФНЛ против «СКА-Хабаровск» (0:2).

– Это был очень грустный день для всех нас, наверно, самый неудачный в моей тренерской карьере. Честно, не ожидал такого. Прошу прощения у болельщиков за этот результат. Моральное состояние нехорошее. Соперник дважды ударил в сторону ворот – забил два гола. Мы не смогли и с ударов, и с прострелов, и с пенальти ничего создать. Ситуация очень сложная, нужно что-то менять, так дальше не пойдет.

– На поле не было целостной команды. Как вы с тренерской точки зрения собираетесь преодолевать это?

– Сейчас сложно сказать, я сильно разочарован.

– Вы сказали, что игра не клеится. Вышел Майрович и создал несколько моментов. Может, следует доверить молодым?

– Есть такой момент, что надо что-то менять. Возможно, надо молодежи больше доверять, чтобы строить команду на будущее. Плюс у нашего соперника средний возраст 29-30 лет и под 190 сантиметров рост, наверно, для этой лиги более приемлемы такие стандарты.