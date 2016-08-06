Титов: «Ушел вслед за Аленичевым по собственному желанию»

Бывший помощник главного тренера «Спартака» Егор Титов поделился мнением о своем уходе из московского клуба, отметив, что он вместе с другим тренером Олегом Саматовым покинул команду по собственному желанию вслед за наставником Дмитрием Аленичевым.

«Если уходит главный тренер, уходят и его помощники – это же логично. Дмитрий Аленичев нас приглашал, доверял нам. Поэтому вслед за ним ушли и мы. Был ли уход по собственному желанию? Однозначно! Пока никаких дальнейших планов не строю. Нужно это пережить», – сказал Титов.