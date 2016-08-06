Вернблум: «Мне нужны и покемоны, и золото РФПЛ. Но второе в разы важнее»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что проводит семейный отдых в поисках покемонов в игре Pokemon Go. Также швед выразил надежду, что по итогам нынешнего сезона московский клуб станет чемпионом России.
– А теперь самый серьезный вопрос: вы наконец-то устроили романтичную прогулку с покемонами, о которой говорили в Twitter?
– Да-да-да! Правда, первая такая прогулка не понравилась жене. Но теперь и она втянулась. Мы команда, отыскивающая покемонов. Теперь это такой семейный отдых.
– Уверен, вы поймаете много покемонов. А ЦСКА поймает золото РФПЛ?
– Надеюсь, да. Мне нужны и покемоны, и золото. Но второе, конечно, в разы важнее.
Источник: Чемпионат.ком