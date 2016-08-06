«Интер» просит «Зенит» ускорить переговоры о трансфере Гарая

«Интер» планирует приобрести в летнее трансферное окно защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая. Руководство миланского клуба обратилось к сине-бело-голубым с просьбой ускорить переговоры о трансфере 29-летнего футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцы готовы продать аргентинца только в том случае, если смогут найти игроку равноценную замену.

Действующее соглашение Гарая с «Зенитом» рассчитано до лета 2019 года. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.