Джилободжи перешел в «Сандерленд»

«Сандерленд» приобрел защитника «Челси» Папи Джилободжи. С сенегальцем подписано четырехлетнее соглашение. Отметим, что 27-летний игрок перебрался в стан синих из «Нанта» лишь в сентябре прошлого года и успел провести за лондонцев всего один матч в Кубке английской лиги.

В начале 2016 года Джилободжи был отправлен в аренду в «Вердер». За бременский клуб футболист провел 14 поединков в Бундеслиге, отметившись двумя голами, одной результативной передачей и заработав шесть желтых карточек.