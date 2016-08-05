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  • Аршавин: «За три-четыре месяца в «Кайрате» обрел кайф от футбола»

Аршавин: «За три-четыре месяца в «Кайрате» обрел кайф от футбола»

5 августа 2016, 22:59
3

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал, что несмотря на вылет казахстанского клуба из Лиги Европы, а также мизерных шансах на победу в чемпионате, у него остается мотивация на сезон. Напомним, 35-летний хавбек перебрался в «Кайрат» из «Кубани» зимой нынешнего года. В текущем национальном первенстве он записал на свой счет шесть забитых мячей в 18 играх.

«Мотивация? Просто хорошо играть. Я бы не оценивал сезон: хорошо или плохо. Мы можем побороться только за Кубок, хотя в принципе Кубок уже не будет чем-то сверхъестественным для «Кайрата», если он его выиграет. Даже будет трагедией, если не выиграем.

Что касается меня, то я обрел кайф от футбола на данном этапе, за три-четыре месяца, которые провел здесь. Это ощущение дает мне чувство полета», – приводит слова Аршавина ProsportKz.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (3)
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talgatnurzhanov2006
1470461650
лови момент
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ваавва
1470699000
Понятно нихера не делаешь лежишь кайфуешь ,да бухаешь!Хренли тут лафа!
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Kosmotoga
1471571163
"кайф от футбола без кубков и медалей" вот в принципе главное что я хотел подчеркнуть из интервью.
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