Аршавин: «За три-четыре месяца в «Кайрате» обрел кайф от футбола»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал, что несмотря на вылет казахстанского клуба из Лиги Европы, а также мизерных шансах на победу в чемпионате, у него остается мотивация на сезон. Напомним, 35-летний хавбек перебрался в «Кайрат» из «Кубани» зимой нынешнего года. В текущем национальном первенстве он записал на свой счет шесть забитых мячей в 18 играх.

«Мотивация? Просто хорошо играть. Я бы не оценивал сезон: хорошо или плохо. Мы можем побороться только за Кубок, хотя в принципе Кубок уже не будет чем-то сверхъестественным для «Кайрата», если он его выиграет. Даже будет трагедией, если не выиграем.

Что касается меня, то я обрел кайф от футбола на данном этапе, за три-четыре месяца, которые провел здесь. Это ощущение дает мне чувство полета», – приводит слова Аршавина ProsportKz.