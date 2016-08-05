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Бердыев подпишет двухлетний контракт со «Спартаком»

5 августа 2016, 20:35
66

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев невероятно близок к тому, чтобы возглавить «Спартак». Как сообщает источник, руководство столичного клуба договорилось с 63-летним специалистом о двухлетнем соглашении.

Напомним, красно-белые уже вели переговоры с наставником желто-синих по завершении прошлого розыгрыша РФПЛ, однако тогда, видимо, сторонам не удалось договориться, вследствие чего Дмитрий Аленичев сохранил за собой свою должность. Сегодня же 43-летний тренер покинул «Спартак» после вылета из Лиги Европы, уступив АЕКу из Ларнаки по сумме двух игр (1:2).

В минувшем чемпионате России «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ростовчане смогли пробиться в раунд плей-офф, обыграв «Андерлехт» (2:2; 2:0).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (66)
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JUVENTINO-666
1470419016
Ещё больше буду болеть за Спартак) Ура
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ManUtd-Volgograd
1470419278
Не порть свою репутацию Бикеич! Спартак - это проклятное говно! Там даже Эмери не смог ниче добиться, а потом ЛЕ выиграл 2 раза Лаудруп тоже время просто так там потерял, после чего с Суонси кубок Англии взял
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Ужас Мудко
1470419549
Рад за Спартак,наконец то у команды появиться тренер.
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ц
1470419766
Бердыев должен остаться в Ростове.
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ALTATA
1470420377
...это будет самая большая ошибка БЕРДЫЕВА...!
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Кукурудз
1470420448
если переход состоится-эт просто предательство.... кома которая борется за выход в группу ЛЧ будет обезглавлена
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Выключатель 30
1470421800
УТКА!!! Бердыев обыграет Аякс и все у него будет, в группе опять обыграет Барсу, два раза!!!
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udavMike
1470423456
Курбаныч ,не рискуй репутейшен,ни фига там не поймаешь
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kosmonaft
1470425209
спартак сам облажался в еврокубках ещё и ростову подлянку хочет сделать
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Тренер Зенита
1470425807
Ростовские шлюшки, ауу! Язык в ж*пу засунули?
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