Бердыев подпишет двухлетний контракт со «Спартаком»

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев невероятно близок к тому, чтобы возглавить «Спартак». Как сообщает источник, руководство столичного клуба договорилось с 63-летним специалистом о двухлетнем соглашении.

Напомним, красно-белые уже вели переговоры с наставником желто-синих по завершении прошлого розыгрыша РФПЛ, однако тогда, видимо, сторонам не удалось договориться, вследствие чего Дмитрий Аленичев сохранил за собой свою должность. Сегодня же 43-летний тренер покинул «Спартак» после вылета из Лиги Европы, уступив АЕКу из Ларнаки по сумме двух игр (1:2).

В минувшем чемпионате России «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ростовчане смогли пробиться в раунд плей-офф, обыграв «Андерлехт» (2:2; 2:0).