Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» ищет итальянского тренера

    «Спартак», занятый поиском нового тренера после отставки Дмитрия Аленичева, обратил свой взор на итальянский рынок. Напомним, что в тренерском штабе красно-белых уже работают двое представителей Апеннин – наставник вратарей Джанлука Риомми и отвечающий за защитную линию Массимо Каррера. Последний, к слову, присоединился к столичному клубу лишь в прошлом месяце.

    Сообщается, что большую роль в поиске именно итальянского специалиста может играть как раз-таки Каррера, который будет исполнять обязанности главного тренера вплоть до назначения нового наставника.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2016 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 5 августа 2016, 22:05

      так пусть каррера и тренирует какая разница-один хер играть через раз будут.а то и вообще не будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 августа 2016, 20:50

      В Мордовии хороший тренер прозябает,уговорить можно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 августа 2016, 20:12

      Лучше всего Красс подошел бы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      ваавва > ШарКий вояж в ТуЛузу 5 августа 2016, 20:19

      Что за Красс,если честно вообще не рублю в тренерах, кто знает сильных свободных итальяшек?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ваавва 5 августа 2016, 20:35

      ...жестокий человек, хитрый и опытный... он казнил каждого десятого, который отказывался сражаться.

      А вообще лучше поинтересоваться у самого Джованьоли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 19:56

      Валерио Карпи

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 19:47

      Так нашли же уже

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 19:46

      желательноб немца.... Фоггса например с жестким нравом и разрешить ему драть игроков по любой провинности иначе законное-7-8 место в чемпе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11