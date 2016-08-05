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    Шишкин: «Во Франции хотели повторить успех Евро-2008, но план не сработал»

    Защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин рассказал о причинах провала национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

    - Евро-2016 для вас – первый крупный турнир на уровне сборных. Оправдались ожидания?

    – Не особо рассчитывал поехать, так как зимой перенес операцию. Конечно, ожидания были огромными, вспоминали 2008-й год. Думали, почему бы не повторить? И мотивация была, что бы там не говорили. Не бегали, не хотели — ерунда. Видел, как все происходило, как готовились. Для меня это опыт, хоть и результат отрицательный. Не каждому удается побывать на таких турнирах.

    – Говорилось о том, что сборной не хватило времени на подготовку. Как ощущали себя физически на турнире?

    – Времени было достаточно. И чувствовали себя хорошо. Нет смысла сейчас в этом всем копаться. Был определенный план, который не сработал. Не вижу какой-то одной причины провала.

    – Сборной не хватило характера?

    – Возможно. Но я бы не сказал, что настроя не было. Видел глаза ребят в раздевалке. Но если игра сразу пошла не так, в голове каша, по себе знаю. Не знаешь, что делать, – хочешь, но не можешь. А тут еще и второй гол прилетел. Думаю, и у Слуцкого голова к тому моменту тоже была забита.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.08.2016 18:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 августа 2016, 11:50

      Да все хотели. И большинство игроков и тренер. Причина в руководстве РФС. А Рома молодец

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 августа 2016, 20:58

      У Слуцкого голова???Шишкин,ну ты...

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 августа 2016, 20:05

      у вас есть план мистер Фикс? неее.. у меня нет.. то есть хотели на дурика проскочить?? два раза не канает..

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 августа 2016, 19:04

      Да ужжжжж..... план то у Гуса был голландский, то что надо!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 18:52

      Чё несееет..

      -2
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 5 августа 2016, 18:16

      Картина Шишкина-"Приплыли"!

      3
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