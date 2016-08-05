«Кубань» подписала обладателя Кубка УЕФА

«Кубань» объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Алексеем Гаем. 33-летний футболист заключил с командой из Краснодара соглашение до 2018 года.

Стоит отметить, что последним клубом Гая была «Габала». Хавбек также выступал за донецкий «Шахтер», в составе которого шесть раз становился чемпионом Украины и побеждал в Кубке УЕФА.

«С самого начала переговоров позиция «Кубани» была вполне конкретной. Руководство клуба четко обрисовало задачи, стоящие перед командой в сезоне, и мою роль в коллективе. Именно это, наверное, и повлияло в наибольшей степени на мой выбор в пользу переезда в Краснодар. Для меня очень важно быть частью коллектива, который ставит наивысшие цели в текущем первенстве. К тому же подбор футболистов позволяет эти цели достигать», – сказал Гай.