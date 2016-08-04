В «Локомотиве» не подтвердили возвращение Хапова

В пресс-службе столичного «Локомотива» не смогли подтвердить информацию о назначении тренером вратарей команды Заура Хапова.

«Тренерский штаб работает в штатном режиме. Владислав Тихонов готовит бригаду вратарей к матчу с «Томью», – сообщили в пресс-службе клуба.

Вчера о назначении Заура Хапова новым тренером вратарей «железнодорожников» сообщил бывший пресс-атташе клуба Александр Удальцов. Возвращение Хапова в стан «Локо» связывают с уходом президента клуба Ольги Смородской.