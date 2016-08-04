Конте: «Матч с «Миланом» дал мне много пищи для размышлений»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после товарищеского матча с «Миланом» в рамках Международного кубка чемпионов дал оценку своей команде.

«Два гола Оскара сегодня? Он очень талантливый футболист, который может серьезно прибавить. Я заметил у него правильное отношение к делу.

Матч с «Миланом» дал мне много пищи для размышлений. В том числе о тех игроках, которые останутся в команде, будут проданы или уйдут в аренду», – заявил Конте.

Напомним, матч «Милан» – «Челси» закончился со счетом 1:3.