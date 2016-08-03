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    Защитник «Рубина» Камболов и хавбек «Краснодара» Петров подозреваются в применении допинга

    ФИФА проверяет на допинг 11 российских футболистов, которые попали под подозрение Всемирного антидопингового агентства. Стоит отметить, что в список проверяемых попали защитник «Рубина» Руслан Камболов и полузащитник «Краснодара» Сергей Петров.

    В пробе Камболова был обнаружен дексеметазон. Петров попал в доклад за нарушение, совершенное им в период выступлений за «Зенит» (вещество неизвестно).

    Также в списке присутствуют три игрока, находившиеся в период забора проб в составе молодежной команды московского «Динамо». Это нападающий Павел Соломатин, защитник Сергей Евтушенко и вратарь Егор Генералов. У Соломатина и Генералова якобы в крови была обнаружена марихуана, у Евтушенко — триамтерен.

    Список футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга:

    1) Руслан Камболов;

    2) Павел Соломатин;

    3) Иван Князев;

    4) Сергей Евтушенко;

    5) Егор Генералов;

    6) Сергей Петров;

    7) Илья Зуев;

    8) Михаил Мищенко;

    9) Егор Никулин;

    10) Камила Алексеева;

    11) Екатерина Маслак.

    Источник: Life

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    03.08.2016 16:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 7 августа 2016, 19:52

      Допинг это водка?)))) Я никогда не понимал - подозреваются... Или принимают допинг или нет. Принимают - дисква, не принимают - свободен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 4 августа 2016, 02:18

      Скоро вода будет допингом.., правда только для россиян....

      1
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      Рейтинг: +11

      Gleba88 3 августа 2016, 18:36

      Марихуана допингом считается???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 августа 2016, 18:19

      АХА-ХА)))
      БОМЖАРА ПОПАЛАСЬ)) ИЛЬЯ ЗУЕВ)))

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2016, 17:56

      А Камилку то за что?! :-)))

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 августа 2016, 17:25

      И ты, Камила?

      0
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