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    Затопление на «Зенит-Арене» устранено

    Пресс-служба комитета по строительству Санкт-Петербурга сообщила, что затопление на строящемся стадионе на Крестовском острове устранено. Напомним, ранее появились видеоролики, на которых видно, что на разных участках арены образовались затопления из-за дождей.

    «Ливневку расчистили, и вода уходит. Ничего криминального нет: ни ошибки при проектировании, просто засор ливневой канализации. Генподрядчику строительства стадиона «Инжтрансстрой-СПб» на совещаниях были даны указания устранить засор в стоках, но генподрядчик их не выполнил», – отметила пресс-служба.

    Источник: ТАСС

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    03.08.2016 13:02
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 августа 2016, 17:14

      Так генподрядчика убрали, засоры устраняйте сами. А, кто утонул?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +113

      df44 3 августа 2016, 15:17

      Легче построить новый чем достроить этот

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 августа 2016, 15:16

      С самого начала говорил , что проект губительный.
      Стихия сильнее человеческой тупости.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 августа 2016, 14:30

      сколько миллиардов потратили?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > SAPOG 3 августа 2016, 16:02

      нет,и не из области...не хвастай скудоумием,не надо

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > SAPOG 4 августа 2016, 15:47

      продолжаешь тупить,по ходу питер из культурной столицы в столицу даунов превращается,много вас там таких уже,тупой прыщавай школоты

      0
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      Рейтинг: +16

      TRAUMA 3 августа 2016, 13:29

      Погружной насос "Ручеек" (ценой 1700 р) пытается устранить смывание "Атлантида-Арены" (ценой 50 миллиардов) в Неву реку.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 августа 2016, 13:25

      Какой пустяк ! Мы же тонем,не горим !

      3
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