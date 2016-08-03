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    Агент: «Новости о переходе Боккетти в «Бешикташ» – полный бред»

    Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в «Бешикташ».

    «Новости о контракте Сальваторе Боккетти с «Бешикташем» – полный бред. Не верьте глупым новостям. Боккетти хочет остаться в «Спартаке».

    В ближайшее время подписывать новый контракт с московским клубом не будем. Почему? Позвоните руководству «Спартака» и узнайте, почему мы до сих пор ждем продления контракта», – сказал агент.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2016 12:25
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 3 августа 2016, 13:08

      Адмирал Асен*уй.

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