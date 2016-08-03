Руни: «Моуринью дает мне шанс забить еще больше голов»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о том, на какой позиции он будет играть в новом сезоне с приходом на тренерский мостик команды Жозе Моуринью.

«Моуринью хочет, чтобы я играл «десятку», находясь как можно ближе к чужим воротам. Я забивал голы на протяжении всей моей карьеры, так что это шанс для меня забить еще больше.

Но я также могу отходить за мячом в глубину поля, соединять полузащиту с атакой. Это именно то, как я хочу играть. Сейчас наступает самое захватывающее время для меня и «Манчестер Юнайтед», – сказал Руни.