«Барселона» готова расстаться с Браво

Вратарь «Барселоны» Клаудио Браво раздумывает над тем, чтобы покинуть каталонский клуб, сообщает Catalunya Ràdio. Случиться это может из-за недостатка игрового времени. Он уже поставил о своем решении в известность руководство и тренерский штаб клуба.

Руководство клуба не намерено идти на поводу у игроков, которые ставят условия. Поэтому чилийского футболиста готовы отпустить в любую другую команду, которая способна будет выплатить сумму отступных за 33-летнего игрока в размере 40 миллионов евро.