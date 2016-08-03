Уолкотт ставит условие Венгеру

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт рассказал о своих планах на новый сезон, в котором он рассчитывает вернуться на фланг в нападении.

«Я разговаривал с тренером, и сказал ему о желании вернуться на правый фланг. Я могу играть в качестве центрфорварда, но знаю, где мне хочется играть. Венгер считает, что я могу играть впереди, но все зависит от матча.

Я бы хотел иметь постоянную позицию на поле. И в моем случае это – правый фланг», – сказал Уолкотт.

В прошлом сезоне уроженец Барбадоса играл в центре нападения, проведя на поле 28 матчей, в которых забил пять голов в Премьер-лиге.