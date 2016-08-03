«Зенит» в пятницу может подписать Карлоса Карвальо

Представители «Зенита» ведут переговоры с «Атлетико Минейро» о переходе Карлоса Карвальо. Стороны близки к завершению сделки, которая может быть оформлена в пятницу в Бразилии. Игрок обойдется «Зениту» в 4,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что агент Карвальо прилетел в Россию для переговоров с потенциальными покупателями по личному контракту футболиста.

Отметим, в этом сезоне Карвальо провел 17 матчей в составе «Атлетико Минейро», в которых забил пять мячей.