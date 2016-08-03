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    «Зенит» в пятницу может подписать Карлоса Карвальо

    Представители «Зенита» ведут переговоры с «Атлетико Минейро» о переходе Карлоса Карвальо. Стороны близки к завершению сделки, которая может быть оформлена в пятницу в Бразилии. Игрок обойдется «Зениту» в 4,5 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что агент Карвальо прилетел в Россию для переговоров с потенциальными покупателями по личному контракту футболиста.

    Отметим, в этом сезоне Карвальо провел 17 матчей в составе «Атлетико Минейро», в которых забил пять мячей.

    Источник: Goal.com

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    03.08.2016 01:20
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 августа 2016, 12:35

      весь шлак в бомжпроект)))

      цыган смоется после провального сезона, а куда потом весь этот шлак бомжи распихают??

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11

      legends > REDWHITE_ 3 августа 2016, 14:15

      сплавляют хамам из московского спама!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      JuN1or163 3 августа 2016, 11:12

      успеха

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 3 августа 2016, 09:22

      Посмотрим

      0
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 3 августа 2016, 07:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как врач команды, хочу сказать, что Игрочишка он средненький.
      Так мне лучший голеадор проекта сказал. Но к сожалению должен констатировать факт, что хорошие игроки не идут в проект. Они предпочитают играть в топовых клубах, чем прозябать в средненьком проекте из-за денег....

      -7
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 > Врач Зенита 3 августа 2016, 09:25

      ты врачеватель и тренирователь Зенита лучше закройся и твои дурацкие шутки здесь не уместны

      -1
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      Рейтинг: +9

      dostal > Врач Зенита 3 августа 2016, 10:48

      Доктор, а вы готовы лавку полировать?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Врач Зенита 3 августа 2016, 11:12

      Дело говоришь.

      1
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      Рейтинг: +11

      legends > Врач Зенита 3 августа 2016, 14:17

      поставь себе клизму сифонную, чтобы промыть остатки мозга и не прикидываться сторонником Зени. И вообще лучше пей боржоми

      1
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 3 августа 2016, 07:08

      Класс!

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 августа 2016, 04:12

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 3 августа 2016, 03:40

      На следующий сезон ,Зениту надо в основу переводить 20 летнего Алексея Гасилина ,который сейчас играет в Зените 2 : 5 игр ,4 забитых мяча . Сезон 2015/2016 играл за Шальке 2 ,матчей было сыграно 33 ,забил 14, голевых передач 1.
      Надо не только бразильцев покупать ,но и своих также продвигать.

      13
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Voltiz 3 августа 2016, 08:48

      Разумно на 100%

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike > Voltiz 3 августа 2016, 15:16

      полностью с тобой согласен

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 3 августа 2016, 02:54

      ему 20 лет, основная позиция : левый полузащитник .Рост 1,72 м .ударная нога :правая.

      1
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      Рейтинг: +211

      Voltiz > Voltiz 3 августа 2016, 03:02

      Кубок Либертадорес 2015 и 2016 ..8 матчей ,4 забитых мяча
      Всего за Атлетико Минейро сыграно матчей 64 , забито 14 ,передач голевых 1 ,жёлтых карточек 7 ,красных 1

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz > Voltiz 3 августа 2016, 03:23

      Основные позиции на которых больше всего сыграл матчей :левый полузащитник и нападающий ,и меньше всего игр правый полузащитник

      -1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 3 августа 2016, 02:37

      маленький нападающий на смену кому? Кержакову?

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