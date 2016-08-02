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    Колосков: «Возглавить РФС? Мне слишком поздно»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выдвижение Валерия Газзаева на пост главы организации.

    «Его выдвинула такая могущественная организация, как Объединение отечественных тренеров. Понятно, что у этого кандидата есть поддержка от элиты российского футбола – тренеров. Это очень важно. Плюс Газзаев – известный человек и как футболист, и как тренер, и был президентом клуба. Видимо, у него есть желание добиться победы. У него богатое прошлое, что говорит о потенциале. С другой стороны, быть президентом РФС – это другая работа, в отличие от тренерской. Это, скорее, организационная работа, хотя опыт, пусть и небольшой, у него в этом есть.

    Вместе с тем, его программные выступления, заявления в прессе говорят о том, что у него есть видение того, как должен развиваться российский футбол, поэтому с моей точки зрения, это достойный кандидат в президенты», – заявил Колосков.

    Кроме того, экс-глава РФС сообщил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на эту должность.

    «Мне слишком поздно. Я не рассматривал эту возможность», – заявил Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2016 20:43
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