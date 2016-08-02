Бердыев: «Мы неплохо подготовились к матчу с «Андерлехтом»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своими впечатлениями перед ответным матчем 3-го раунде квалификации Лиги чемпионов против «Андерлехта».
– Эта неделя нам помогла. Мы дали отдохнуть отдельным игрокам в матче с «Оренбургом», некоторые сыграли по полматча, а те, кто готовы лучше – всю игру. Это помогло нам подготовить команду, и думаю, что мы неплохо использовали эту неделю.
– Кто точно не сыграет завтра?
– Мусса Думбия. Он остался в Ростове.
– Как состояние Ерохина?
– На 100% он не готов, но на определенный отрезок времени – да, может выйти.
– Есть ли у вас какая-то специальное решение – как закрыть Тилеманса?
– Мы всегда готовимся к каждому сопернику отдельно. У нас есть план на завтрашнюю игру. «Андерлехт» не исключение.
Источник: «Спорт-Экспресс»