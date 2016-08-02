Погба прибыл в Нью-Йорк для переговоров с «Реалом»

Надоел уже этот Погба...
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба отправился сегодня в Нью-Йорк. На данный момент футболист официально находится в отпуске.
Интересно, что именно в Нью-Йорке в настоящее время находится на сборах мадридский «Реал». В четверг у команды Зинедина Зидана здесь запланирована товарищеская встреча с «Баварией».
«Реал» является одним из наиболее вероятных продолжения карьеры французского полузащитника. Также на него серьезно претендует «Манчестер Юнайтед».
Après #Miami, #LA et #Vegas, #Pogba vole vers #NY..Plus connu pour ses gratte ciel que pour des visites médicales... pic.twitter.com/rzbpcrNJEu— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 1 августа 2016 г.