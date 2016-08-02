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    Погба прибыл в Нью-Йорк для переговоров с «Реалом»

    Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба отправился сегодня в Нью-Йорк. На данный момент футболист официально находится в отпуске.

    Интересно, что именно в Нью-Йорке в настоящее время находится на сборах мадридский «Реал». В четверг у команды Зинедина Зидана здесь запланирована товарищеская встреча с «Баварией».

    «Реал» является одним из наиболее вероятных продолжения карьеры французского полузащитника. Также на него серьезно претендует «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Twitter

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    02.08.2016 18:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 3 августа 2016, 01:49

      Надоел уже этот Погба...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 августа 2016, 22:30

      Может он в Нью-Йорк Ред Булл переходит

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 августа 2016, 20:19

      Да пусть уже перейдет куда нибудь !

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