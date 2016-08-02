Газзаев стал первым кандидатом на пост главы РФС

Кандидатуру известного российского специалиста Валерия Газзаева на пост президента РФС сегодня выдвинуло Объединение отечественных тренеров.

«Сегодня Объединение отечественных тренеров выдвинуло Валерия Георгиевича кандидатом на пост президента РФС. Это настоящий профессионал. Я за него!» – сказал Борис Игнатьев.

Сегодня ранее появилась информация, что избирательный комитет РФС не зарегистрировал ни одного кандидата для участия в выборах президента федерации. Таким образом, прославленный российский тренер стал единственным кандидатом на пост главы российского футбола на данный момент. Срок полномочий Виталия Мутко истекает в сентябре. 24 сентября состоится конференция РФС, на которой, помимо выборов нового главы федерации, состоятся также выборы в исполком и рассмотрение (и возможное принятие) новой редакции стратегии развития футбола – до 2030 года. Заседание избиркома, на котором будут подведены итоги кампании по выдвижению кандидатов на пост президента РФС и в исполком, состоится 15 августа.