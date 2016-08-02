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Газзаев стал первым кандидатом на пост главы РФС

2 августа 2016, 16:43
33

Кандидатуру известного российского специалиста Валерия Газзаева на пост президента РФС сегодня выдвинуло Объединение отечественных тренеров.

«Сегодня Объединение отечественных тренеров выдвинуло Валерия Георгиевича кандидатом на пост президента РФС. Это настоящий профессионал. Я за него!» – сказал Борис Игнатьев.

Сегодня ранее появилась информация, что избирательный комитет РФС не зарегистрировал ни одного кандидата для участия в выборах президента федерации. Таким образом, прославленный российский тренер стал единственным кандидатом на пост главы российского футбола на данный момент. Срок полномочий Виталия Мутко истекает в сентябре. 24 сентября состоится конференция РФС, на которой, помимо выборов нового главы федерации, состоятся также выборы в исполком и рассмотрение (и возможное принятие) новой редакции стратегии развития футбола – до 2030 года. Заседание избиркома, на котором будут подведены итоги кампании по выдвижению кандидатов на пост президента РФС и в исполком, состоится 15 августа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Газзаев Валерий Игнатьев Борис
Комментарии (33)
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Виталич
1470146841
только не пса...зто будет пипец..
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Dinamo107
1470148691
как тренер хорош а как руководитель хрен его знает...бабки портят человека
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serhz
1470148873
Там же деньги !! --нельзя этого ИЗВЕСТНОГО специалиста !--у Алании раньше тоже был бюджет.
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Qranat
1470149086
И никто не вспомнит, как этот господин утопил "Аланию"... А помните кто продавливал, всеми регионалами ненавистный, УКРОП ??? Так вот он РЕВАНШ гинеровских-миллеровских-федуновских решал... Если этого управляемого усатого изберут, то будем жить по законам Гинера, Лукина, Созина - "ВСЕ клубы должны способствовать, а не мешать, сильным кабинетом и баблом, командам взбираться на пьедестал, сливая матчи, для того чтобы они еще и зарабатывали в ЛЧ... и не высовываться, и не вякать - а то в момент соберем комитет по этике или КДК (не смотря на отсутствие кворума, как по Слуцкому второй месяц собраться не могут) и дисквалифицируем пожизненно (опять же Слуцкого до сих пор за договорняк с "Тереком" не лишили звания "топ-тренера", не говорю уже о пожизненной дисквалификации)" . Кто еще хотел, кроме цсковских и зенитовских, чтобы Толстых убрали ? Сейчас НИКАКОЙ МУТКО хоть как-то сдерживает безпредел этих решал, хотя бы говоря о честном футболе... Вот и дождались. Болото
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Gerero2198
1470149471
Только не его, несмотря на его прошлые заслуги. Такого бреда наворотит, что и не разгребешь потом.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1470150431
Фурсенко лучше Газзаева.
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Беспринципный Дима
1470153158
Глядишь и Гинеру полегче будет)
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ufos73
1470155835
Пусть сначала лобок свой побреет!
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Виталич
1470156143
пес, же в депутаты собирался..вот и пускай идет..не хер ему в футболе делать..натворил уже выше крыши..
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андрей андреев
1470156648
Да все знают,что чужого не поставят.Выбор-Газзаев,Мутко,Медведев(потому что им можно любого заменить)))
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