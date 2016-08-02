Орещук: «Продолжаем поиск крайнего полузащитника»

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал корреспонденту «Бомбардира» Ивану Адаменко о том, куда делся Павел Соломатин и кого еще подпишет клуб.

– Есть ли шанс, что Погребняк останется в команде?

– Не хотелось бы сейчас что-то комментировать по данному поводу, если честно.

– Была ранее поднята тема, что клуб постарается приобрести еще одного крайнего полузащитника. Какие-то подвижки есть в этом плане?

– Да, работаем по данному направлению, хотим усилить позицию. Когда? Трудно загадывать о том, когда именно появится у нас новичок. Летнее трансферное окно еще месяц будет открыто.

– В прошлом сезоне в клубе был Павел Соломатин, куда сейчас делся этот парень?

– У него закончился контракт, и он покинул «Динамо». Что с ним сейчас и где он – этого я знать не могу.