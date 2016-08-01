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    Арустамян: «Чорлука глубоко задумывается над предложением «Спартака»

    Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян поделился подробностями возможного перехода защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки в «Спартак». По его словам, хорват всерьез раздумывает над предложением красно-белых, однако сделка тормозится из-за будущей смены руководства железнодорожников.

    «Ведран Чорлука глубоко размышляет над переходом в «Спартак», но ничего не двигается, потому что в «Локомотиве» никто не хочет подписывать бумаги из-за скорой смены руководства. Что касается Ивановича, то его трансфер маловероятен», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2016 22:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 августа 2016, 09:01

      Черлуки, не переходи в спортак, в этот свинарник переходят только, если
      игроку некуда уйти вообще. Если собрался уйти, то переходи в достойный
      клуб.

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 2 августа 2016, 08:46

      Балабол

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 2 августа 2016, 08:28

      Не верю!

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 августа 2016, 07:11

      Арустамян хоть и главный инсайдер нашего футбола, но Чарли не уйдет

      0
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      Рейтинг: +6

      dipker 2 августа 2016, 00:43

      Договорные матчи на dogz.tibidohs.ru

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      ваавва 2 августа 2016, 00:37

      Глушаков ушел в Спартак и этот к нам переберется!

      -1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 2 августа 2016, 00:30

      Ну чорлука в поряде

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 1 августа 2016, 23:50

      Чарли мужик!!! если уйдет,то в европу...

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 1 августа 2016, 23:19

      Хороший защитник.

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      Рейтинг: +407

      18JG 1 августа 2016, 23:08

      Еще Нобель поведал, что "Зенит" заинтересован в неком футболисте Преппере. Или же Миранчук в качестве альтернативы.

      "Бомбардир", не спи.

      3
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