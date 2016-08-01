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    Венгер: «АПЛ становится чемпионатом мира среди тренеров»

    Наставник «Арсенала» Арсен Венгер высказался о грядущем сезоне в АПЛ, отметив, что с приходом в лигу Хосепа Гвардиолы, возглавившего «Манчестер Сити» и Антонио Конте, который будет тренировать «Челси», чемпионат Англии станет более интересным и привлекательным.

    «Замечательно, что все именно так и получается. Премьер-лига теперь слегка напоминает чемпионат мира среди тренеров. Лучшие специалисты мира приезжают в АПЛ, чтобы осложнить жизнь «Арсеналу».

    Все только этого и желают, чтобы турнир вызывал интерес. Больше сильных тренеров – больше привлекательности для всего мира», – сказал Венгер.

    Источник: Mirror.co.uk

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    01.08.2016 20:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +320

      ваавва 2 августа 2016, 00:41

      Вот это состав был бы,непобедимый!

      0
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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 1 августа 2016, 22:59

      сборная игроков, которых Венгер почти подписал в "Арсенал"

      По информации британских СМИ, "Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры с "Ювентусом" по трансферу полузащитника Поля Погба. Ранее наставник "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что "канониры" "едва не подписали Погба в 2012 году". Sky Sports составил символическую сборную из футболистов, которые, по словам Венгера, в разные годы могли перейти в "Арсенал".

      Вратарь - Джо Харт ("Манчестер Сити"); защитники - Херард Пике ("Барселона"), Венсан Компани ("Манчестер Сити"), Рафаэль Варан ("Реал"); полузащитники - Поль Погба ("Ювентус"), Яя Туре ("Манчестер Сити"), Гарет Бэйл ("Реал"); нападающие - Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Луис Суарес ("Барселона"), Дидье Дрогба ("Монреаль Импэкт").

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      Рейтинг: +578

      lNeTl 1 августа 2016, 22:58

      Мауринью даже не вспомнил,видимо не конкурент.А вот на счёт тренеров это факт —Раньери,Клопп,Мойес

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      Рейтинг: +320

      ваавва > lNeTl 2 августа 2016, 00:41

      Моуриньо он не вспомнил потому что он уже давно в лиге,а остальные только еще появились!

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 1 августа 2016, 22:28

      Ага, все приезжают чтобы осложнить жизнь Арсеналу) При то что Арсенал раз в 10 лет что-то выигрывает

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      Рейтинг: +1423

      Parham 1 августа 2016, 21:07

      Хочешь сказать что опять не станешь чемпионом???
      И на конкурентов свалишь???
      Тогда пара на пенсию!!!

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      Рейтинг: +132

      murakami777 1 августа 2016, 20:58

      получается так))

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