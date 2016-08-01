Орещук: «Динамо» не может найти общий язык с одним футболистом»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что у московского клуба есть недопонимание с одним футболистом. Напомним, ранее на бело-голубых был наложен запрет на регистрацию новых игроков.

«Проблема с запретом регистрации новичков будет решена в ближайшее время. Никаких финансовых проблем в клубе нет, есть только небольшое недопонимание с одним футболистом. Мы не можем найти с ним общий язык. Не буду называть его имя, но могу уверить, что в ближайшее время мы устраним эту небольшую неурядицу и откроем трансферное окно», – отметил Орещук.