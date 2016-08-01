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  • Бубнов: «Спартаку» труднее выстроить игру в обороне, чем в атаке»

Бубнов: «Спартаку» труднее выстроить игру в обороне, чем в атаке»

1 августа 2016, 06:09
3

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов после победного матча «Спартака» с «Арсеналом» (4:0) в рамках 1-го тура РФПЛ отметил, что красно-белым еще предстоит найти баланс между атакой и обороной.

«Как правило, выстроить игру в атаке куда сложнее, чем в обороне, но у «Спартака» — все наоборот. Впереди у красно-белых неплохой подбор исполнителей, который Дмитрий Аленичев может при желании варьировать. Но тренерскому штабу еще предстоит найти баланс между атакой и обороной, в которой по-прежнему возникают проблемы. Возможно, их поможет решить схема с пятью защитниками, активно практикуемая в сборной Италии и «Ювентусе». В этом плане пополнение в виде тренера Массимо Карреры должно пойти на пользу.

При такой расстановке крайние защитники при владении мячом превращаются в полузащитников, что и показали в матче с «Арсеналом» Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров. Оба активно подключались в атаку, а последний и вовсе записал на свой счет голевую передачу. Правда, в оборонительных действиях они не так сильны.

Для поиска идеального баланса крайне важна сыгранность защитников, и в «Спартаке», таким образом, многое будет зависеть от того, как быстро адаптируется к игре партнеров Илья Кутепов. Сердар Таски и Сальваторе Боккетти вместе играют уже долгое время и обладают солидным опытом, которого молодому россиянину пока не хватает. Чем быстрее он освоится в команде, тем быстрее изменятся результаты.

Что касается Джано Ананидзе, то он, безусловно, заслужил звание лучшего игрока встречи. Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы исполнять роль диспетчера, которого у «Спартака» в последние годы не было. В то же время ему все еще не достает атлетизма, да и подверженность травмам уже не раз сказывалась на его карьере.

В целом «Спартаку» не надо впадать в эйфорию, хотя эта победа должна добавить ему уверенности. Кроме того, красно-белым важно не терять очки на ровном месте, как это часто случалось в предыдущие сезоны. Тем более что и ЦСКА, и «Локомотив», и «Зенит» уже допустили первые осечки» – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Боккетти Сальваторе Джано
Комментарии (3)
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Диктор
1470025760
Аж читать противно-что он сказал такого ,что кого то хоть удивило????? Не печатайте больше этих сраных экспертов.
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Врач Зенита
1470028088
Как врач, я искренне удивлен моими коллегами. Неужели его отпустили из Московской психиатрической больницы № 1 ???
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VerSaR
1470042137
Я мясной с самого детства, но весь этот визг после первой победы ЧР, от неадекватных болел и кучи экспертов откровенно раздражает.
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