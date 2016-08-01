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    Веркаутерен: «Крылья» могли рассчитывать на одно очко»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился своими впечатлениями от матча 1-го тура Премьер-лиги против «Терека» (0:1).

    «Конечно, я разочарован результатом. Мы знали, что игра будет очень сложная. Соперник был хорош, и сегодня это было видно. «Терек» большинство времени контролировал мяч. Однако у хозяев были проблемы с остротой в атаке. Нам было очень неприятно, что мы отдали этот матч и дали забить. Я не хочу сказать, что соперник не заслужил победу. Но мы контролировали многие вещи и могли рассчитывать на одно очко. С другой стороны, наши проблемы продолжаются. Команда испытывает сложности с реализацией. Над этим нужно продолжать работать», – заявил Веркаутерен.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    01.08.2016 00:31
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