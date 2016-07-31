Жиров: «Ничья с ЦСКА – закономерный результат»

Защитник «Анжи» Александр Жиров подвел итоги матча стартового тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

– Тяжелая игра. Много борьбы сегодня было, ошибок. Тяжело было комбинировать, потому что ЦСКА – хорошая команда. Но и мы тоже хорошо настроились, понимали, что будет сложно. Ничья сегодня, думаю, закономерный результат. И у ЦСКА, и у нас были голевые моменты.

– Как игралось против такого высокого, мощного форварда, как Траоре? Кому чаще против него действовать приходилось – вам или вашему напарнику по обороне Лазичу?

– И мне, и Дарко в равной степени. Потому что Траоре не стоял на месте, перемещался. Габариты габаритами, но если не считать момент на последних минутах, когда он попал в штангу, то у него практически не было явных шансов забить. Думаю, сыграли более-менее хорошо против него.

– За счет чего, на ваш взгляд, сегодня удалось сыграть «на ноль», что редко удавалось в прошлом сезоне?

– Каждый игрок знает, что нужно выполнять на поле, понимает, чего требует тренерский штаб. Поэтому, я повторюсь, мы будем прогрессировать с каждой игрой. Хотели сегодня победить. Но ничего, сыграли вничью, это тоже хороший результат. Главное – не пропустили. Будем двигаться дальше – только в положительном направлении.