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Траоре задолжал 300 тысяч российскому банку

31 июля 2016, 01:06
7

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре перед матчем против «Анжи» (0:0) получил постановление о возбуждении против него исполнительного производства. Ивуариец задолжал одному из российских банков 300 тысяч рублей.

«Узнав о грядущем матче между «Анжи» и ЦСКА, судебный пристав-исполнитель еще до начала игры направился в гостиницу, в которой остановились футболисты ЦСКА, и при помощи переводчика вручил должнику всю необходимую документацию», – сообщает махачкалинский сайт chernovik.net.

Напомним, ранее Траоре выступал в составе «Кубани» и «Анжи».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (7)
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ANTITERROR
1469920053
И он не один ведь такой из футболистов. Зарабатывают миллионами баксов,и не могут отдать сранный кредит в 300 т.р. Зачем они вообще ему понадобились брать в кредит?! Где свои миллионы?! Позорище...
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Тraumtanzеr
1469923801
в этом весь цкг, все нормально.
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ДАША Д
1469934033
Надо же, Траоре тратит быстрее, чем зарабатывает.
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vladimir-7
1469943679
По всей вероятности долг идёт ещё с пребывания Траоре в Анжи.
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_Kesh_Suntar_
1469944636
Источник не тот
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Aztec58
1469945088
Ага, и Роберто Карлос в свою анжиевскую бытность задолжал одному ростовскому банку аж 300 тыс. евро.
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Антибиотик
1469945932
Что это он такое хотел покупать со своими миллионами долларов, что ему не хватило 300 тысяч рублей?
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