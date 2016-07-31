Траоре задолжал 300 тысяч российскому банку

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре перед матчем против «Анжи» (0:0) получил постановление о возбуждении против него исполнительного производства. Ивуариец задолжал одному из российских банков 300 тысяч рублей.

«Узнав о грядущем матче между «Анжи» и ЦСКА, судебный пристав-исполнитель еще до начала игры направился в гостиницу, в которой остановились футболисты ЦСКА, и при помощи переводчика вручил должнику всю необходимую документацию», – сообщает махачкалинский сайт chernovik.net.

Напомним, ранее Траоре выступал в составе «Кубани» и «Анжи».