Врба: «Анжи» играл на грани своих возможностей»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба поделился своими впечатлениями от матча 1-го тура Премьер-лиги против ЦСКА (0:0).

«Сегодня мы провели очень тяжелый матч, так как ЦСКА был в прошлом году чемпионом. Футболисты ЦСКА имеют действительно хороший уровень и являются очень сильными. Мы играли на грани возможностей и провели очень важный матч. Спасибо команде за самоотдачу, мы играли хорошо, и нам нужно играть так каждый матч, чтобы болельщики так же приходили на стадион.

Я хочу сказать, что игроки, которые были на поле, работали по максимуму. Я хотел бы, чтобы команда усилилась тремя российскими игроками, так как именно россиян в составе нам не хватает. Когда мы будем играть в Махачкале, то и команда будет базироваться здесь, а когда мы будем играть на выезде, то команда будет готовиться на базе «Сатурна» в Раменском», – заявил Врба.