Слуцкий: «Есть чувство неудовлетворения от результата»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 1-го тура Премьер-лиги против «Анжи» (0:0).

— Безусловно, у нас есть чувство неудовлетворения от результата. Концовку встречи провели активнее, имели хорошие моменты. Очень надеялись, что сможем дожать и заработать три очка. Хотя справедливости ради надо сказать, что и у «Анжи» был хороший момент в начале второго тайма.

— Когда Алан Дзагоев будет готов выйти с первых минут?

— Мы будем смотреть на его динамику. Он только четыре дня тренировался в общей группе после двухмесячной паузы. Для нас важна каждая игра, но важнее здоровье футболиста.