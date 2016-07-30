Игнашевич: «ЦСКА с нетерпением ждет возможности сыграть на новом стадионе»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич признался, что красно-синим не терпится сыграть на новой клубной арене. Напомним, сегодня стало известно, что строительство стадиона армейцев завершено, и он поступит в эксплуатацию в августе.

«За свою карьеру я только полтора сезона сыграл на собственном стадионе – еще в «Локомотиве», где-то в 2001–2003 годах. После этого мы играли только на нейтральных аренах. Так что ждем не дождемся, когда уже сможем выступать на домашнем поле.

Хочется верить, что каждый наш матч будет проходить при полном стадионе, при поддержке болельщиков. Это не просто слова, это действительно очень важно для нас», – сказал Игнашевич.