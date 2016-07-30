Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маурисио: «Трофей РФПЛ должен остаться за «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио уверен в чемпионстве своей команды в новом сезоне РФПЛ.

    «Зенит» будет бороться за первое место в этом розыгрыше чемпионата России. За нас могу сказать с уверенностью. У нас отличные футболисты и тренер, который постоянно выигрывал чемпионат Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы в этом году стать чемпионами.

    Будет ли «Локомотив» бороться за золото в этом сезоне? Думаю, да. РФПЛ – такой турнир, где сразу у многих команд есть шанс побороться за первое место. Хотя трофей, конечно, должен остаться за нами», – заявил Маурисио.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2016 09:11
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 30 июля 2016, 15:28

      Он имел ввиду "Суперкубок", наверное.. Пусть останется у них.. А наш трофей у нас!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 30 июля 2016, 14:35

      Он должен у вас не остаться,он сейчас у ЦСКА,а его нужно завоевать.Грамотеи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 30 июля 2016, 13:49

      Во сне если только.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 30 июля 2016, 12:13

      Маурисио: «Трофей РФПЛ должен остаться за «Зенитом»...ну во-первых, 3-е место не трофей...во-вторых, за , перед с боку без разницы... главное не У...т.е мимо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 30 июля 2016, 11:03

      Так и будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 июля 2016, 10:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      КАЛЬЯНАЯ В ЗЕНЬКЕ РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 30 июля 2016, 09:35

      Мечтать не вредно!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11