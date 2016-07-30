Раньери: «Марез остается в «Лестере». Я в нем уверен»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что Рияд Марез не намерен покидать команду в летнее трансферное окно.

«Это нормально, если Марез хочет получить от клуба новый контракт. Главное то, что он и в следующем сезоне будет играть за нас. Я его вижу ежедневно и он еще ни разу не говорил о желании сменить клубную прописку. Я в нем уверен», – заявил Раньери.

В прошедшем сезоне Марез провел в чемпионате Англии 37 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.