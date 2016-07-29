Игнатьев: «Спартак» не показал ничего нового»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своими ожиданиями от нового сезона Премьер-лиги.

«Хотелось бы видеть в числе лидеров новые команды, но, судя по предыдущему сезону, ими будут ЦСКА и «Зенит». Надеюсь, что и «Ростов» не растеряет то, что показал в прошлом году. Может, «Локомотив» с хорошим составом и изменениями во внутриклубной системе покажет себя. Ждал, что в Лиге Европы «Спартак» покажет что-то новое, но этого не произошло, а времени до чемпионата немного. Зато убедительно выглядел «Краснодар», мне импонирует их сложная игра», – заявил Игнатьев.