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    Фернандо: «С партнерами по «Спартаку» общаюсь на русском»

    Новичок «Спартака» Фернандо рассказал о своих первых днях в составе красно-белых.

    «Я счастлив оказаться в «Спартаке». Это команда с большим именем, выступает в еврокубках. Это было главным при принятии решения о переходе сюда.

    Общаюсь с Аленичевым на португальском и итальянском. С партнерами общаюсь, в том числе, и на русском. Пока провел мало времени в Москве, был на сборах. Поэтому рано говорить о том, что я адаптировался к новым условиям.

    Выбрал 11 номер, он красивый и мне нравится. Надеюсь, с честью буду его защищать. Очень понравился стадион. Уверен, мы проведем здесь много красивых матчей, будем писать историю «Спартака».

    Алекс и Веллитон просили представлять их полностью? Я хотел бы продолжить хорошую традицию выступления бразильцев в «Спартаке». Но предпочитаю, чтобы меня называли Фернандо.

    Сборная? Мне хотелось бы выступать за сборную Бразилии, но сейчас я сконцентрирован на игре за клуб. Если будет получаться здесь, то, возможно, и получу вызов из сборной», – заявил Фернандо.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.07.2016 19:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 29 июля 2016, 22:39

      Если заиграешь, то Попов может сесть на лавку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 29 июля 2016, 22:00

      Ты один можешь вытащить команду из этого 10-летнего болота.

      -1
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