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  • Эвребе: «Я был недостаточно хорош в матче между «Челси» и «Барселоной»

Эвребе: «Я был недостаточно хорош в матче между «Челси» и «Барселоной»

29 июля 2016, 15:38
6

Норвежский арбитр Том Хеннинг Эвребе поделился воспоминаниями от матча Лиги чемпионов сезона-2008/09 между «Челси» и «Барселоной». Напомним, что Эвребе допустил в той встрече несколько ошибок в пользу каталонского клуба, который в результате вышел в финал турнира.

– Прошло уже восемь лет с того самого матча «Челси» и «Барселоны». Появилось ли у вас объяснение: что это было?

– Сложно сказать. Дело точно было не в нервах, я особо не нервничал перед игрой. Я просто принял несколько неверных решений. Я занимал неправильные позиции. Такие вещи случаются. Это был очень важный матч, и все, что в тот день могло пойти не так, пошло не так. Это просто был не мой вечер. Было ли мне страшно, когда вокруг меня прыгали Баллак и Дрогба? Нет, страх – это не то слово. Я ни о чем особенно не думал. Я старался только сфокусироваться на матче. Понятное дело, что у всех арбитров бывают спорные решения и моменты. Но главное в таких случаях – фокусироваться на игре и продолжать работать. Так что я просто пытался выглядеть и вести себя настолько спокойно, насколько это было возможно.

В «Челси» полагали, что я не назначил шесть или семь пенальти. Не уверен по поводу таких цифр, но, конечно, я совершил немало ошибок, в этом нет никаких сомнений. После матча мы говорили с моими ассистентами, пытались разобрать эпизоды, но в главное в подобных моментах – помнить о том, что ты опытный судья, что у тебя в карьере было много игр, много хороших игр. И нужно двигаться дальше. После того матча мне хотелось как можно скорее вернуться на поле и отработать другую игру.

– Сколько СМС вы получили той ночью?

– Очень, очень много. Писали коллеги, родственники, журналисты, но больше всего было сообщений от фанатов, они, конечно, были в гневе. Тут ничего не поделаешь. Нужно оставаться спокойным. Ту ночь я провел в отеле в городе, а утром улетел домой.

– Как вас встретили дома?

– Моя девушка, мои дети и друзья поддерживали меня как могли. Футбол – важная вещь, но все же это был не конец света. Они понимали это и делали мою жизнь лучше.

– Многие до сих пор уверены, что вы получили от «Барселоны» от деньги.

– Конечно, я понимаю, откуда берутся такие слухи, ничего удивительного. Но нет, никаких денег от «Барселоны» я не получал. Я всегда выхожу на матч с желанием отработать его без единой ошибки, и в тот день все было так же. «Барселона» не платила мне. Просто я был недостаточно хорош.

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Челси Барселона Эвребё Том Хеннинг
Комментарии (6)
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Juve1897
1469796953
Да ты просто мудак. Отлично помню тот матч, за Челси не болею, но ничего кроме как мудак, на ум не приходит.
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cruiff
1469798703
Это была ответка за то, что Барсу засудили в матче с Челси (2:4) в 2005 году.
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Psih86
1469810817
Да ладно все всё понимают,что это дело рук мафиозного уефа...и тебе пришлось сделать все,так как с приказом не поспоришь!
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Vet@l
1469814468
Какой же обидный матч тогда был....Сыграли намного лучше чем Барса,обыграли во всем кроме счета
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MrVanes-Zenit
1470240775
Один из самых возмутительных моментов в плане судейства за всю историю игры номер один
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artturchik
1470253314
был на закате карьеры, назначили , сказали что делать и потом по тихому ушел на пенсию, внуки не в обиде будут, а для остальных есть Насри
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