Эвребе: «Я был недостаточно хорош в матче между «Челси» и «Барселоной»

Норвежский арбитр Том Хеннинг Эвребе поделился воспоминаниями от матча Лиги чемпионов сезона-2008/09 между «Челси» и «Барселоной». Напомним, что Эвребе допустил в той встрече несколько ошибок в пользу каталонского клуба, который в результате вышел в финал турнира.

– Прошло уже восемь лет с того самого матча «Челси» и «Барселоны». Появилось ли у вас объяснение: что это было?

– Сложно сказать. Дело точно было не в нервах, я особо не нервничал перед игрой. Я просто принял несколько неверных решений. Я занимал неправильные позиции. Такие вещи случаются. Это был очень важный матч, и все, что в тот день могло пойти не так, пошло не так. Это просто был не мой вечер. Было ли мне страшно, когда вокруг меня прыгали Баллак и Дрогба? Нет, страх – это не то слово. Я ни о чем особенно не думал. Я старался только сфокусироваться на матче. Понятное дело, что у всех арбитров бывают спорные решения и моменты. Но главное в таких случаях – фокусироваться на игре и продолжать работать. Так что я просто пытался выглядеть и вести себя настолько спокойно, насколько это было возможно.

В «Челси» полагали, что я не назначил шесть или семь пенальти. Не уверен по поводу таких цифр, но, конечно, я совершил немало ошибок, в этом нет никаких сомнений. После матча мы говорили с моими ассистентами, пытались разобрать эпизоды, но в главное в подобных моментах – помнить о том, что ты опытный судья, что у тебя в карьере было много игр, много хороших игр. И нужно двигаться дальше. После того матча мне хотелось как можно скорее вернуться на поле и отработать другую игру.

– Сколько СМС вы получили той ночью?

– Очень, очень много. Писали коллеги, родственники, журналисты, но больше всего было сообщений от фанатов, они, конечно, были в гневе. Тут ничего не поделаешь. Нужно оставаться спокойным. Ту ночь я провел в отеле в городе, а утром улетел домой.

– Как вас встретили дома?

– Моя девушка, мои дети и друзья поддерживали меня как могли. Футбол – важная вещь, но все же это был не конец света. Они понимали это и делали мою жизнь лучше.

– Многие до сих пор уверены, что вы получили от «Барселоны» от деньги.

– Конечно, я понимаю, откуда берутся такие слухи, ничего удивительного. Но нет, никаких денег от «Барселоны» я не получал. Я всегда выхожу на матч с желанием отработать его без единой ошибки, и в тот день все было так же. «Барселона» не платила мне. Просто я был недостаточно хорош.