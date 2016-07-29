Сарсания: «Что, «Зениту» все время Халков покупать?»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о трансферной политике петербургской команды в летнее межсезонье.

– В это лето «Зенит» выглядит скромнее на рынке, чем это обычно бывает.

– Что, все время Халков покупать? Во-первых, надо смотреть финансовую ситуацию, такие покупки – это экстра, они недешевы. Во-вторых, зачем, если брать постоянно Халка и Витселя, нужна селекционная служба? В свое время «Зенит» тоже не делал громких покупок: брали Ломбертса, Шкртела, Зырянова и Широкова, которые стали звездами именно в Петербурге.