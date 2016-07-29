Лодыгин: « Я не хочу обсуждать Кокорина и судить его»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин заявил, что не намерен обсуждать поведение нападающего команды и сборной России Александра Кокорина.

«Я бы не хотел комментировать и судить других людей. Я пытаюсь следить за самим собой. Могу только сказать, что Саша – молодец. Он активно провел матч за Суперкубок России, у него было много полезных действий. Это доказывает, что индивидуально он очень сильный игрок. Он смог продемонстрировать яркий футбол, хотя и не тренировался с нами перед матчем. Саша очень важен для команды», – заявил Лодыгин.