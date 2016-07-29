Смолов: «Краснодар» по сравнению с прошлым сезоном стал на порядок сильнее»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что крупная победа над мальтийской «Биркиркарой» (3:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, позволяет команде сфокусироваться на стартовой игре чемпионата России.

«Думаю, еще не вкатились в сезон и не на 100% все готовы. Но это объяснимо: Олег Георгиевич готовится к тому, что команде играть в трех турнирах. Но могу сказать, что по сравнению с прошлым сезоном команда стала намного сильнее. Самое важное, что удалось добиться победы в первом официальном матче сезона, причем на выезде в двухматчевом противостоянии; имели большое преимущество.

Есть возможность сфокусироваться на стартовой игре чемпионата России 1 августа дома с «Уралом». Хорошо, что удалось отличиться в первой игре, и за это спасибо партнерам. Единственное, поле, конечно, безобразного качества. И соперники много провоцировали. Но это проблема всех маленьких команд – это, наверное, хоть какая-то возможность побороться», – заявил Смолов.