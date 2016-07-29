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    Президент РФПЛ: «Азмун рискует получить дисквалификацию, так как он – игрок «Рубина»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с полузащитником сборной Ирана Сердаром Азмуном. Напомним, что футболист, права на которого принадлежат «Рубину», подписал контракт с «Ростовом».

    – Как прокомментируете заявление «Рубина» по Азмуну?

    – Знаете, что один из контрактов всегда регистрируется в РФПЛ. Контракт с «Рубином», который лежит в РФПЛ, рассчитан на срок до 2017 года. То есть он действующий. Поэтому при обращении «Ростова» по просьбе заявить Азмуна мы отказали на основании тех документов, которые у нас есть. Послали запрос в «Рубин», и они подтвердили, что игрок принадлежит им. Мы подтвердили, что контракта Азмуна с «Ростовом» быть не может. Мы обратились в комитет по статусу РФС, он отказал «Ростову» в регистрации Азмуна. В CAS есть ускоренная процедура, и «Ростов» получил временную регистрацию, чтобы игрок не сидел и мог играть. Азмун рискует при наличии двух контрактов получить дисквалификацию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2016 00:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +483

      headdevil 29 июля 2016, 12:18

      Да ладно, он на полставки

      0
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      Рейтинг: +40

      Salim73 29 июля 2016, 12:18

      Да этому президенту уже дали на лапу наверное, поэтому он отрабатывает деньги.

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 29 июля 2016, 10:49

      Казанские болелы стали все больше походить на отмороженных (не на адекватных) болел спартаковских, которым все-равно как играет команда и рулит тренер - для них главное, чтобы они были правы и душком попахивало. Так и казанские сейчас, забывая о смешных и грязных обещаниях сраной газетенки "Бизнес-он -лайн", о чистоплотных "суперменеджерах" рубиновых и неминуемом божьем и административном суде над Азмуном и Бердыевым, скорой дисквалификации оных и "Ростова" , которые должны были состояться еще в конце июня, ПОЛУЧИВ оплеуху от CAS c объективной оценкой ситуации, не заметив как чернушная БО спрятала голову в песок и заткнулась, продолжают верить в святость провозглашенной идей облажавшихся руководителей клуба, пытающихся сохранить лицо в глазах футбольной общественности и изрыгая гром и молнию лишь по требованию главы региона, не смирившегося с очередной оплеухой (сначала от ЦСКА, теперь от Ростова).... только и всего. Хоть бы подумали, почему ваши "супер-руководители" до сих не подали ни одного иска против Азмуна или Ростовчан, а сделал это именно Сердар ? Видно в голове включать у вас нечего, но горлопанить по команде вожака стада - много ума не нужно. Научитесь смотреть правде в глаза...

      5
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      Рейтинг: +816

      diktatop > Qranat 29 июля 2016, 15:12

      и причем тут спартаковцы

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 июля 2016, 10:20

      Азмун игрок Ростова и зря злорадствуют ребята в голубой одежде.

      5
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 29 июля 2016, 09:42

      мыши оставьте азмуна уже в ростове

      6
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 29 июля 2016, 09:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все по делу. Бердыев заморочил сопляку голову

      -7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 июля 2016, 08:59

      Вы уже Ростов с ЛЕ хотели снять.И документы у вас были.И что?Европа,это не ваши продажные шкуры,там порядочные люди.За это вы их и не любите.

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 июля 2016, 07:55

      Ну, что Прядкин всё объяснил, а кто прав, увидим.

      -3
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      Рейтинг: +210

      castromen 29 июля 2016, 04:02

      Лучше бы Прядкину дали дискву,может чище станет РФПЛ.

      8
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      Рейтинг: +54

      Akavoi 29 июля 2016, 03:32

      Снова нагнетают обстановку с Азмуном, еще бы, ведь Ростов юридически обыграл РФС и заявил все таки игрока в РФПЛ и на Лигу Чемпионов) Так что старания Рубина и РФС подгадить Ростову уперлись в справедливость CAS, там же не дураки сидят и знают про кабинетные влияния на чемпионат)

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