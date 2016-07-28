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    Президент РФПЛ: «Нынешний сезон будет непростым»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что предстоящий сезон чемпионата России будет сложным.

    «Это будет юбилейный сезон РФПЛ – 15 лет. Это будет непростой сезон с точки зрения ряда моментов. Состоится Кубок конфедераций, в связи с которым нам пришлось пойти навстречу оргкомитету «Россия 2018». Мы вместе с РФС внесли ряд корректировок, в том числе при составлении календаря. В тестовом режиме на аренах Кубка конфедераций должны пройти матчи. Мы пошли навстречу клубам и впервые разрешили при договоренности меняться домашними и выездными матчами.

    Календарь, который мы приняли, скорректировали с РФС. Все мероприятия РФС учтены – две товарищеские игры сборной России в августе-сентябре. В следующем году финал Кубка России состоится 28 мая, согласно утвержденному календарю.

    В плане мероприятий много новшеств, особенно в плане безопасности. На днях под руководством Николая Патрушева состоялся совет, на котором рассматривались вопросы контртеррористической защиты. Также будем проводить тестирование системы идентификации болельщиков. Принят законодательный акт, предусматривающий покупку билетов по удостоверению личности», – сказал Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2016 14:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 29 июля 2016, 11:23

      "Мы пошли навстречу клубам и впервые разрешили при договоренности меняться домашними и выездными матчами"

      ахаха, Гинер проплатил, он ж хотел 5 первых матчей на выезде, чтоб 5 последних дома играть))) цска только так и умеет

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 28 июля 2016, 15:44

      ЕСТ и зарплату получает вместе со своей шоблой

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