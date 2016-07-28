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Сергей Терехов: «Повреждение Морозова не станет проблемой для «Динамо»

28 июля 2016, 12:10

Защитник московского «Динамо» Сергей Терехов после победы над «Балтикой» (2:1) в матче 4-го тура первенства ФНЛ рассказал корреспонденту «Бомбардира» Ивану Адаменко об итогах встречи, добавив, что бело-голубые потихонечку прибавляют.

– Видно было, что успех в матче с калининградцами дался бело-голубым тяжеловато, согласны?

– Я бы не сказал, что было очень тяжело. К нам приезжают команды, для которых изначально ничья – это хороший результат. Они все закрываются, приходится тратить много сил на то, чтобы взламывать оборонительные редуты. Если сразу не получается забить – возникают проблемы. С «Балтикой» смогли «распечатать» соперника в конце первой половины встречи. Думаю, что мы контролировали ход матча, лишь раз дав сопернику создать что-то серьезное – это когда пропустили мяч в добавленное к первому тайму время. Во втором тайме Калининград даже не помышлял об атаке, поэтому наш второй гол в их ворота был всего лишь делом времени.

– Пропущенный мяч – это результат минутной расслабленности или чего-то еще?

– Надо на видео посмотреть, как так получилось. У «Балтики» прошла единственная контратака. С такими клубами хочешь ты или нет, но будешь пропускать выпады. Надо было просто повнимательнее сыграть, но я не считаю, что оппонент создал много проблем в обороне.

– У «Динамо» много травмированных игроков: в лазарете находятся Соснин, Денисов и Козлов, только-только восстановились Луценко, Рыков и Драгун. А теперь повреждение получил еще и Морозов. Не знаете, что с ним?

– Даже не знаю, что с ним. Просто почувствовал себя плохо, вроде бы получил удар в висок. Но я не думаю, что повреждение Морозова стало для нас проблемой – у «Динамо» много игроков, которые сидят и ждут своего шанса. Считаю, что все вышедшие на поле футболисты только усилили игру. У нас нет проблем с составом.

– Во втором тайме ваша команда просто насела на ворота «Балтики». Чувствовали, что гол назревает? Ведь было много потенциально неплохих атак, но всегда чего-то не хватало.

– Конечно, чувствовали. Не хватало завершающего паса, да и погода внесла свои коррективы – из-за обильного дождя мяч стал сильно скользить, стал более непредсказуемый. Но была уверенность, что сможем дожать.

– Не могу не спросить про общую адаптацию новичков. «Динамо» значительно обновилось в межсезонье, все ли уже притерлись друг к другу?

– Коллектив подобрался очень хороший, проблем с коммуникацией у нас нет. Мы хорошо знали друг друга, так как футбольный мир очень тесен. Еще немного не хватает нам сыгранности, но от игры к игре наш футбол будет только улучшаться.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Динамо Балтика Терехов Сергей
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