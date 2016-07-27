Иммобиле стал игроком «Лацио»

«Лацио» официально объявил о подписании контракта с форвардом «Севильи» Чиро Иммобиле. Срок соглашения пока не разглашается. На днях 26-летний игрок уже прошел медицинское обследование.

Как сообщают СМИ, за переход итальянца «бьянкочелести» заплатили 8,5 миллиона евро.

Минувший сезон Иммобиле начинал в составе «Севильи», записав на свой счет два гола в восьми играх Примеры. Вторую часть нападающий провел в аренде в «Торино», сыграв в 14 поединках Серии А, забив пять мячей и сделав две результативные передачи.