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    В «Амкаре» рассказали о подготовке к игре с «Рубином»

    «Амкар» активно готовится к первому официальному матчу сезона с «Рубином», который состоится 1 августа в Казани.

    Как сообщили в клубе, занятия в Перми проходят на естественном покрытии запасного поля стадиона «Звезда», так как в Казани командам предстоит играть на натуральном газоне.

    «В основной группе все футболисты, за исключением травмированного Ивана Черенчикова. По индивидуальной программе работает Станислав Прокофьев, получивший травму на предсезонном сборе. В ближайшее время к команде присоединится последней новобранец нынешнего межсезонья защитник Секу Конде, он проходит процедуру оформления документов», – сообщили на официальном сайте клуба.

    Источник: ФК «Амкар»

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    27.07.2016 11:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 июля 2016, 16:46

      Какая разница между естественным покрытием и натуральным газоном?

      0
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      ...
      Рейтинг: +12

      afanandrey1976 > vladimir-7 28 июля 2016, 09:06

      Никакой!

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