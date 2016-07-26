Миранчук: «Поехал бы в любую итальянскую, испанскую, немецкую или голландскую команду»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился своим мнением об уходе в европейский клуб.

«После Евро все говорят, что молодым игрокам нужно уезжать в Европу? Я к этому отношусь нормально. Спрашиваете, какая нижняя планка по клубам? Да я бы в любую итальянскую команду поехал, в испанскую, немецкую, голландскую. Так что отношение у меня нормальное. Хотел бы сыграть в Европе. Все будет зависеть от меня», – заявил Миранчук.