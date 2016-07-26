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    Миранчук: «Поехал бы в любую итальянскую, испанскую, немецкую или голландскую команду»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился своим мнением об уходе в европейский клуб.

    «После Евро все говорят, что молодым игрокам нужно уезжать в Европу? Я к этому отношусь нормально. Спрашиваете, какая нижняя планка по клубам? Да я бы в любую итальянскую команду поехал, в испанскую, немецкую, голландскую. Так что отношение у меня нормальное. Хотел бы сыграть в Европе. Все будет зависеть от меня», – заявил Миранчук.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.07.2016 21:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 июля 2016, 11:57

      повезло парню, что не был участником позора на че в числе тех, кто "мы говно"
      может и поступит от когото предложение...

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 июля 2016, 09:09

      Правильно делает, здесь вряд ли чему нибудь хорошему научится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Саладин 26 июля 2016, 23:41

      А вы какого ответа ждали? Парень готов принять любой вызов, а не сидеть в России на бабле. И понимает, что от него всё зависит. Красава!

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk 26 июля 2016, 22:20

      А сколько получает Миранчук в Локо?

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 26 июля 2016, 21:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Езжай. Там как раз нужны мальчики подавать мячи

      -9
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